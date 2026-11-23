Прогноз погоди на вівторок, 24 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. Синоптики попереджають про сильні опади.

На Харківщині протягом доби буде хмарна погода ☁️. Вночі очікується сильний дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень продовжуватимуть йти сніг 🌨 та мокрий сніг 💧❄️, місцями можлива слабка хуртовина 🌬. На дорогах місцями утворюється ожеледь.

Вітер очікується північно-західний ↘️, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с.

Температура повітря протягом доби буде в межах 0 – 5 ° тепла.

У Харкові вночі буде йти дощ 🌧 з мокрим снігом 💧❄️. Вдень дощ змінить сніг 🌨 та мокрий сніг 💧❄️, також очікується слабка хуртовина 🌬.

Вітер буде північно-західний ↘️, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с.

Температура повітря протягом доби триматиметься на позначці 0 – 2° тепла.

Нагадаємо, 24 листопада очікують погіршення погодних умов на Харківщині , повідомляли у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. Зміна погоди відбудеться через переміщення активного південного циклону на територію України. Очікується опади, вночі значні, у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу. Місцями прогнозують налипання мокрого снігу, ожеледицю, вдень можлива хуртовина.