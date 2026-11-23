З удавом Ніколеттою, ігуаною Інокентієм, каймановими черепахами Геннадієм та Євгеном можна познайомитись у Харкові на виставці рептилій, що відкрилася на території Галереї АВЕК. Вхід безплатний.

Як повідомили у харківському екопарку, тераріум в екопарку, де жили ці тварини, було знищено ще на початку повномасштабної війни. З того часу рептилії не виставлялися в експозиції.

Тепер така нагода з’явилася. Виставку рептилій відкрили на території Галереї АВЕК (Харків, вул. Сумська, 70). Там представлено понад 30 різноманітних рептилій – кайманові черепахи, варани, удав, хамелеон, бананоїди, ігуани, гекони, ящірки.

Виставка працює щодня з 10:00 до 18:00 (вівторок – субота – з 12:00 до 18:00), вхід безплатний. Також можна замовляти екскурсії.

Нагадаємо, п’ятьох молодих рудо-сірих кенгуру – двох самців та трьох самок – поселили у павільйоні «Гондвана» у Харківському зоопарку. Тварини повернулися до закладу вперше після початку реконструкції у 2016 році. Поповнити колекцію вдалося завдяки меценатам у рамках програми «Друзі зоопарку».