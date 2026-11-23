Сьогодні, 23 листопада, у Харківській області сніжить.

Зокрема, у телеграм-канал інформують, що сніг вже активно йде у Берестинському районі.

Відео: телеграм-канал «Типичное ХТЗ»

Також сніжить і в Мерефі.

Відео: телеграм-канал «Труха»

Вдень в обласному центрі також почався сніг. У деяких районах – починає засипати.

У Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей зазначили, що 24 листопада по області та місту очікуються пориви вітру 15 – 20 м/с. А вночі очікуються значні опади (дощ, мокрий сніг). Явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, 24 листопада очікують погіршення погодних умов на Харківщині, повідомляли у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. Зміна погоди станеться внаслідок переміщення активного південного циклону на територію України. Очікують опади, вночі значні, у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу. Місцями прогнозують налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень можлива хуртовина.