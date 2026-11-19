Синоптики опублікували попередження небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 20 листопада.

«Вночі та вранці 20 листопада по області та місту очікується туман, видимість 200 – 500 м; вдень значний дощ та пориви вітру 15 – 20 /с», – зазначили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей.

Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, також Гідрометцентр Харківської та Луганської областей попереджав, що протягом 18 – 20 листопада у Харкові та області очікується зміна гідрологічного режиму – у річках підніметься рівень води. Детальніше тут.