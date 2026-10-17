Дощ і туман: прогноз погоди на 18 жовтня в Харкові та області

У неділю, 18 жовтня, у Харкові та області – хмарна погода, невеликий дощ та туман.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 11–13 градусів, вдень – 15–17, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 10–15 градусів, удень – 15–20.

Нагадаємо, на Харківщині правоохоронці допомогли 80-річному водію, якому стало зле за кермом. Копи зупинили автомобіль, надали чоловіку домедичну допомогу та викликали “швидку”. Подія сталася 16 жовтня в селі в Харківському районі.