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Дощ і туман: прогноз погоди на 18 жовтня в Харкові та області

Суспільство 20:00   17.10.2026
Вікторія Яковенко
Дощ і туман: прогноз погоди на 18 жовтня в Харкові та області

У неділю, 18 жовтня, у Харкові та області – хмарна погода, невеликий дощ та туман.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 11–13 градусів, вдень – 15–17, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 10–15 градусів, удень – 15–20.

Нагадаємо, на Харківщині правоохоронці допомогли 80-річному водію, якому стало зле за кермом. Копи зупинили автомобіль, надали чоловіку домедичну допомогу та викликали “швидку”. Подія сталася 16 жовтня в селі в Харківському районі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2026 в 20:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 18 жовтня, у Харкові та області – хмарна погода, невеликий дощ та туман.".