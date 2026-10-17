Дождь и туман: прогноз погоды на 18 октября в Харькове и области

В воскресенье, 18 октября, в Харькове и области — облачная погода, небольшой дождь и туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать 11-13 градусов, днем ​​- 15-17, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 10–15 градусов, днем ​​– 15–20.

Напомним, в Харьковской области правоохранители помогли 80-летнему водителю, которому стало плохо за рулем. Копы остановили автомобиль, предоставили мужчине домедицинскую помощь и вызвали «скорую». Событие произошло 16 октября в селе в Харьковском районе.