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Дождь и туман: прогноз погоды на 18 октября в Харькове и области

Общество 20:00   17.10.2026
Виктория Яковенко
Дождь и туман: прогноз погоды на 18 октября в Харькове и области

В воскресенье, 18 октября, в Харькове и области — облачная погода, небольшой дождь и туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать 11-13 градусов, днем ​​- 15-17, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 10–15 градусов, днем ​​– 15–20.

Напомним, в Харьковской области правоохранители помогли 80-летнему водителю, которому стало плохо за рулем. Копы остановили автомобиль, предоставили мужчине домедицинскую помощь и вызвали «скорую». Событие произошло 16 октября в селе в Харьковском районе.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2026 в 20:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 18 октября, в Харькове и области — облачная погода, небольшой дождь и туман.".