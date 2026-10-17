Водителю на Харьковщине стало плохо за рулем: мужчине помогли копы

На Харьковщине правоохранители помогли 80-летнему водителю, которому стало плохо за рулем. Копы остановили автомобиль, предоставили мужчине домедицинскую помощь и вызвали «скорую».

Событие произошло 16 октября в селе в Харьковском районе, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Копы заметили автомобиль Chevrolet, водителю которого внезапно стало плохо.

«Транспортное средство начало съезжать на обочину. Автомобиль двигался на низкой скорости, что позволило правоохранителям оперативно остановить его и избежать возможных опасных последствий. Полицейские оказали мужчине необходимую медицинскую помощь. Также они вызвали бригаду экстренной медицинской помощи и сообщили о случившемся родственникам водителя. Впоследствии на место прибыл сын мужчины, который забрал отца”, — отметили в полиции.