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Пьяный водитель на грузовике пытался скрыться от копов под Харьковом (видео)

Транспорт 21:25   12.11.2026
Татьяна Литвина
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Пьяный водитель на грузовике пытался скрыться от копов под Харьковом (видео)

На блокпосту в Чугуеве водитель грузового автомобиля DAF с прицепом проигнорировал требование полицейских остановиться. Копам пришлось начать погоню за ним и применить спецсредство, сообщили в облуправлении полиции.

Инцидент произошел 11 ноября около 06:30. Инспекторы патрульной полиции подали сигнал об остановке грузовика для проверки документов. Однако водитель продолжил движение. Правоохранители тут же начали преследование грузовика, включив на своем авто проблесковые маячки.

погоня грузовик Чугуев

«В течение всего преследования водитель грузовика не реагировал на включенные световые и звуковые сигналы служебных автомобилей и игнорировал неоднократные требования остановиться, а также во время движения своими действиями создавал опасность другим участникам дорожного движения», — говорят в полиции.

погоня грузовик Чугуев

Тогда копы задействовали специальное средство принудительной остановки автомобилей — «еж». Только тогда грузовик удалось остановить.

погоня грузовик Чугуев

Как оказалось, 37-летний водитель был в состоянии алкогольного опьянения. В итоге на него составили три протокола: управление транспортным средством в состоянии опьянения (ст. 130), невыполнение требования об остановке (ст. 122-2) и создание аварийной обстановки (ч. 5 ст. 122).

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Напомним, из-за удара FPV-дрона по автомобилю в районе села Безруки погибла женщина. Пассажирку водительница подобрала по дороге, они не были знакомы, сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2026 в 21:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На блокпосту в Чугуеве водитель грузового автомобиля DAF с прицепом проигнорировал требование полицейских остановиться. Копам пришлось начать погоню".