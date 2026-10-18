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Вероятно под кайфом и без прав: водитель ВАЗа попался копам в центре Харькова

Происшествия 11:15   18.10.2026
Елена Нагорная
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Вероятно под кайфом и без прав: водитель ВАЗа попался копам в центре Харькова

В ночь на 17 октября в Харькове патрульные остановили водителя автомобиля ВАЗ без прав, у которого под сиденьем нашли восемь зип-пакетов с веществами, похожими на наркотики.

Все происходило на улице Сумской. В ходе общения с водителем инспекторы заподозрили у него признаки наркотического опьянения, однако пройти освидетельствование мужчина отказался. Проверка документов показала, что тот также лишен водительских прав, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

При осмотре авто под накидкой водительского сиденья патрульные обнаружили четыре зип-пакета с серо-зеленым веществом растительного происхождения и еще четыре — с белым кристаллическим веществом. На место вызвали следственно-оперативную группу.

На нарушителя составили админпротоколы за повторное в течение года управление в состоянии опьянения (или отказ от освидетельствования) и повторное управление лицом, лишенным прав (ч. 3 ст. 130 и ч. 5 ст. 126 КУоАП). Мужчине также грозит уголовная ответственность за незаконное хранение наркотических веществ.

Как сообщала МГ «Объектив», 16 октября в Харьковском районе патрульные помогли 80-летнему водителю, которому стало плохо за рулем. Копы остановили автомобиль, предоставили мужчине домедицинскую помощь и вызвали «скорую».

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2026 в 11:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 17 октября в Харькове патрульные остановили водителя автомобиля ВАЗ без прав, у которого под сиденьем нашли восемь зип-пакетов с веществами, похожими на наркотики.".