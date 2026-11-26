Суд признал 50-летнего жителя Харькова виновным в торговле наркотиками в особо крупных размерах. Причем он умудрялся продавать психотропы, даже находясь под домашним арестом, сообщили в областной прокуратуре.

Следствие установило, что нигде не работающий мужчина через мессенджер Telegram получал партии психотропов так называемыми «мастер-кладами», фасовал их дома, а затем раскладывал в разных районах города. Свертки обматывал изолентой или совал в металлические банки, которые закапывал в землю у подъездов, под деревьями, в кустах или под камнями, делал фото с координатами и отчитывался «кураторам».

Дельца разоблачили в конце февраля 2023 года. Правоохранителям показался подозрительным хромой мужчина с палкой, который выгуливал бойцовскую собаку. Оказалось, что собаку он брал с собой намеренно, рассчитывая, что животное будет отпугивать прохожих и патрульных.

«Во время поверхностной проверки и осмотра комнаты изъяты партии PVP и амфетамина», — говорят в прокуратуре.

На время следствия мужчину отправили под домашний арест. А уже через два месяца, в мае патрульные снова его остановили на улице.

«В отделении полиции он добровольно выдал сверток с лизергидом (ЛСД). Мужчина признался, что в этот же день успел сделать еще полтора десятка «закладок». В помещении осужденного и из сделанных им тайников изъяли PVP, амфетамин, кетамин, МДМА (экстази), 4-ММС (мефедрон) и ЛСД», — рассказали в прокуратуре.

В суде обвиняемый несколько раз менял свои показания, пытаясь смягчить наказание. Однако суд посчитал, что масштабы и количество проданного «товара», а также то, что обвиняемый делал то, сам находясь под действием наркотиков, присудил ему 9 лет лишения свободы.

Напомним, на криминальном рынке зафиксировали новые психоактивные вещества — «дизайнерские наркотики», сообщили МГ «Объектив» в Нацполиции Харьковской области. За 10 месяцев 2026 года из оборота изъято почти 50 кг этого вещества.