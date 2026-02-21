Пожар в центре Харькова, удар по Чугуеву, наркоторговля – итоги 21 февраля

МГ «Объектив» напоминает главные новости 21 февраля.

Вечером 21 февраля около 17:30 спасатели получили сообщение о возгорании ресторана в саду Шевченко. Тем временем пользователи в соцсетях писали, что загорелись два этажа заведения «Тот самый барашек», а огонь распространяется довольно быстро. Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта рассказал «Суспільному», что информации о пострадавших не поступало.

«В 17:55 пожар локализован, продолжается его ликвидация. Работают более 30 спасателей и девять единиц техники ГСЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», – добавили в ГСЧС.

Мэр Чугуева Галина Минаева рассказала, что оккупанты выпустили БпЛА по центру города в 08:46. В результате прилета зафиксированы повреждения окон в многоэтажном доме и в лечебном заведении. Пострадавших среди жителей нет, уточнила Минаева. И добавила, что на данный момент в городе ликвидируют последствия удара.

Правоохранители Немышлянского района задержали 21-летнего парня, которого подозревают в распространении наркотиков. По данным следствия, подозреваемый фасовал психотропы по зип-пакетам, а потом доставлял их по указанным адресам в виде, так называемых «закладок». Во время обысков полицейские изъяли бумажные свертки с веществом растительного происхождения и веществом белого цвета, большой зип-пакет с веществом белого цвета весом 150 грамм и ряд других веществ. Также специалисты уже провели экспертизу и установили, что изъятые вещества все же являются наркотиками. К тому же, – особо опасными психотропными веществами. Вероятного злоумышленника уже задержали и вручили подозрение. По решению суда, его отправили в СИЗО. Теперь парню грозить десять лет тюрьмы с конфискацией имущества.

