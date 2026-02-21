Live

Пожар в центре Харькова, удар по Чугуеву, наркоторговля – итоги 21 февраля

Происшествия 22:00   21.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Пожар в центре Харькова, удар по Чугуеву, наркоторговля – итоги 21 февраля

МГ «Объектив» напоминает главные новости 21 февраля.

Вечером в центре Харькова горел ресторан

Вечером 21 февраля около 17:30 спасатели получили сообщение о возгорании ресторана в саду Шевченко. Тем временем пользователи в соцсетях писали, что загорелись два этажа заведения «Тот самый барашек», а огонь распространяется довольно быстро. Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта рассказал «Суспільному», что информации о пострадавших не поступало.

«В 17:55 пожар локализован, продолжается его ликвидация. Работают более 30 спасателей и девять единиц техники ГСЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», – добавили в ГСЧС.

Пожар в саду Шевченко 21 февраля 2026
Фото: monitor 1654

Утром россияне обстреляли центр Чугуева

Мэр Чугуева Галина Минаева рассказала, что оккупанты выпустили БпЛА по центру города в 08:46. В результате прилета зафиксированы повреждения окон в многоэтажном доме и в лечебном заведении. Пострадавших среди жителей нет, уточнила Минаева. И добавила, что на данный момент в городе ликвидируют последствия удара.

21-летнего парня подозревают в торговле наркотиками

Правоохранители Немышлянского района задержали 21-летнего парня, которого подозревают в распространении наркотиков. По данным следствия, подозреваемый фасовал психотропы по зип-пакетам, а потом доставлял их по указанным адресам в виде, так называемых «закладок». Во время обысков полицейские изъяли бумажные свертки с веществом растительного происхождения и веществом белого цвета, большой зип-пакет с веществом белого цвета весом 150 грамм и ряд других веществ. Также специалисты уже провели экспертизу и установили, что изъятые вещества все же являются наркотиками. К тому же, – особо опасными психотропными веществами. Вероятного злоумышленника уже задержали и вручили подозрение. По решению суда, его отправили в СИЗО. Теперь парню грозить десять лет тюрьмы с конфискацией имущества.

МГ «Объектив» также сообщала 20 февраля: 

  1. Сотрудницу харьковского КП подозревают в служебной халатности
  2. Копы нашли у жителя Изюмщины почти тысячу патронов и гранаты
  3. Четыре года великой войны: провал РФ на Харьковщине – обзор фронта (видео)
Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В саду Шевченко горит ресторан – СМИ (фото/видео)
В саду Шевченко горит ресторан – СМИ (фото/видео)
21.02.2026, 18:23
Стабилизаторы напряжения: какую технику нужно защищать в первую очередь 📹
Стабилизаторы напряжения: какую технику нужно защищать в первую очередь 📹
20.02.2026, 12:10
Новости Харькова — главное 21 февраля: удар по городу, пострадавшие
Новости Харькова — главное 21 февраля: удар по городу, пострадавшие
21.02.2026, 20:55
Враг ударил БпЛА по Харькову – Терехов
Враг ударил БпЛА по Харькову – Терехов
21.02.2026, 20:50
Утренний удар по центру Чугуева сегодня: что известно
Утренний удар по центру Чугуева сегодня: что известно
21.02.2026, 12:55
Оккупанты обстреляли Лозовской район: пятеро пострадавших
Оккупанты обстреляли Лозовской район: пятеро пострадавших
21.02.2026, 20:06

Новости по теме:

12.02.2026
На Салтовке сегодня утром мужчина пытался спастись от огня и выпрыгнул из окна
27.01.2026
На Салтовке горела многоэтажка: спасли 22 человека, погиб мужчина
19.12.2025
Утром под Харьковом в огне погиб мужчина – версия ГСЧС, почему начался пожар
02.12.2025
Столкнулись трамвай и иномарка – пожар вспыхнул на проспекте в Харькове (фото)
13.11.2025
Сегодня из-за пожара в Изюме погиб ребенок


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пожар в центре Харькова, удар по Чугуеву, наркоторговля – итоги 21 февраля», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2026 в 22:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 21 февраля.".