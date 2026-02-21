Сотрудницу харьковского КП подозревают в служебной халатности
Правоохранители вручили подозрение работнице КП в Харькове. По данным облпрокуратуры, в результате служебной халатности городской бюджет потерял 450 тысяч гривен.
По версии следствия, начальница отдела КП, которая является ответственной за организацию и проведение процедур закупок, в декабре 2022 года, не проанализировав рынок и проверки реальные цены, определила ожидаемую стоимость электрогенераторной установки в миллион 340 тысяч гривен.
«При этом она не провела изучение предложений поставщиков, не провела рыночные консультации и не воспользовалась открытыми источниками информации о стоимости аналогичного оборудования», – отметили правоохранители.
Несмотря на это, договор о закупке генератора все же был заключен, оговоренная сумма за него – уплачена.
«Впрочем, как установила судебная товароведческая экспертиза, реальная рыночная стоимость такого оборудования составила около 883 тысячи гривен. Таким образом, коммунальное предприятие переплатило более 457 тыс. гривен бюджетных средств», – установили в прокуратуре.
Теперь правоохранители вручили женщину подозрение в служебной халатности.
