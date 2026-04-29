Доплатил «своим» 1,6 миллиона грн – будут судить руководителя предприятия

Происшествия 11:16   29.04.2026
В начале марта этого года правоохранители разоблачили руководителя предприятия в Харькове. По версии следствия, с января по декабрь 2023 года он доплачивал приближенным сотрудникам крупные суммы. 

Директор государственного научного предприятия систематически издавал приказы о начислении незаконных доплат приближенных к нему должностных лиц, уточнили в Харьковской облпрокуратуре.

«Такие действия прямо противоречили внутренним документам учреждения, запрещающим устанавливать доплаты сотрудникам, занимающим руководящие должности. Несмотря на эти ограничения, необоснованные выплаты получали представители аппарата управления и руководящего звена предприятия», – установили правоохранители.

В результате госбюджет потерял около 1,6 миллиона гривен. Больше мужчина не является руководителем этого предприятия, ему уже вручили подозрение. Впереди – суд и, если вину фигуранта докажут, он может отправиться в тюрьмы на шесть лет.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
