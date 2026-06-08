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Пьяный водитель на скорости влетел на территорию дома в Берестине

Происшествия 11:27   08.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Пьяный водитель на скорости влетел на территорию дома в Берестине

ДТП в пьяным водителем произошла в Берестине, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По предварительной информации, виновник аварии был рулем авто Daewoo Nexia, которое двигалось со стороны зоны отдыха на речке Берестовая. 

Мчась на высокой скорости, мужчина не справился с управлением, выехал на обочину, допустил столкновение с забором домовладения и хозпостройкой.

ДТП в Берестине

Пассажир авто получил травмы лица и перелом ребра. От госпитализации пострадавший отказался.

«По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами», – добавили копы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 11:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП в пьяным водителем произошла в Берестине,".