Ночью досталось и «Новой почте»: БпЛА попал по депо с посылками на миллион грн
В пресс-службе «Новой почты» рассказали, что ночью 8 июня из-за обстрела Харькова повреждено депо №5. БпЛА упал на крышу депо – произошел частичный обвал конструкций, начался пожар.
Сотрудники не пострадали, поскольку депо не работало.
«По предварительной информации, в помещении на момент попадания находилось 363 отправления общей стоимостью около одного миллиона гривен. Информация о его состоянии уточняется. «Новая почта» компенсирует клиентам объявленную стоимость поврежденных отправлений и сообщит детали возмещения», – отметили в компании.
Напомним, серия взрывов раздалась ночью 8 июня в Харькове. Первый «прилет» в городе зафиксировали около часа ночи. Мэр Игорь Терехов уточнил: под атакой — Холодногорский район. Предварительно, россияне ударили по промышленной зоне. После этого в том же, Холодногорском районе, прозвучало еще как минимум шесть взрывов, написал Терехов. В результате обстрелов возникли три очага пожаров. Одно из попаданий пришлось по складскому зданию почтового отделения. Произошли разрушения конструкций здания и пожар на площади 1000 квадратных метров, – уточнили в ГСЧС. Тем временем гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский написал: «шахед» ударил по сортировочному хабу. Несмотря на значительные повреждения, все сотрудники живы, а большая часть посылок – уцелела.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака РФ, новая почта, обстрел, почта, прилет;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 10:48;