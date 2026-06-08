Серия взрывов раздалась ночью в Харькове — какой район атаковали

Городской голова Игорь Терехов ночью 8 июня информировал о налете БпЛА на Харьков. По его информации, враг обстреливал Холодногорский район.

Первый «прилет» в городе зафиксировали около часа ночи. Мэр Игорь Терехов уточнил: под атакой — Холодногорский район. Предварительно, россияне ударили по промышленной зоне.

После этого в том же, Холодногорском раоне прозвучало еще как минимум шесть взрывов, написал Терехов.

«Информация о последствиях ударов, разрушений и пострадавших уточняется. Угроза повторных ударов сохраняется», — уточнил мэр.

Еще один «прилет», последний за ночь, был в 01:33.