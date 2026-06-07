БпЛА ударил по взрывотехникам на Изюмщине: погиб мужчина, четверо пострадавших

Трагедия на Изюмщине произошла в воскресенье, 7 июня, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Около села Чистоводовка взрывотехники занимались обезвреживанием взрывоопасного предмета. В полиции уточняют: речь идет о беспилотнике неустановленного типа, который не сдетонировал.

Однако во время работ россияне выпустили по специалистам еще один БпЛА.

«От удара на месте погиб полицейский взрывотехнической службы. Пострадали еще три сотрудника подразделения и гражданский. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, руководители райуправления и другие профильные службы», – передают правоохранители.