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БпЛА ударил по взрывотехникам на Изюмщине: погиб мужчина, четверо пострадавших

Происшествия 20:31   07.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
БпЛА ударил по взрывотехникам на Изюмщине: погиб мужчина, четверо пострадавших

Трагедия на Изюмщине произошла в воскресенье, 7 июня, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области. 

Около села Чистоводовка взрывотехники занимались обезвреживанием взрывоопасного предмета. В полиции уточняют: речь идет о беспилотнике неустановленного типа, который не сдетонировал.

Однако во время работ россияне выпустили по специалистам еще один БпЛА.

«От удара на месте погиб полицейский взрывотехнической службы. Пострадали еще три сотрудника подразделения и гражданский. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, руководители райуправления и другие профильные службы», – передают правоохранители.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2026 в 20:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия на Изюмщине произошла в воскресенье, 7 июня, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области. ".