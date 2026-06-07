БпЛА вдарив по вибухотехніках на Ізюмщині: загинув чоловік, є постраждалі

Трагедія на Ізюмщині сталася у неділю, 7 червня, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Біля села Чистоводівка вибухотехніки займалися знешкодженням вибухонебезпечного предмета. У поліції уточнюють: йдеться про безпілотник невстановленого типу, який не здетонував.

Однак під час робіт росіяни випустили по фахівцях ще один БпЛА.

“Від удару на місці загинув поліцейський вибухотехнічної служби. Постраждали ще троє співробітників підрозділу та цивільна людина. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, керівники райуправління та інші профільні служби”, – передають правоохоронці.