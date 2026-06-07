Live

БпЛА вдарив по вибухотехніках на Ізюмщині: загинув чоловік, є постраждалі

Події 20:31   07.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
БпЛА вдарив по вибухотехніках на Ізюмщині: загинув чоловік, є постраждалі

Трагедія на Ізюмщині сталася у неділю, 7 червня, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області. 

Біля села Чистоводівка вибухотехніки займалися знешкодженням вибухонебезпечного предмета. У поліції уточнюють: йдеться про безпілотник невстановленого типу, який не здетонував.

Однак під час робіт росіяни випустили по фахівцях ще один БпЛА.

“Від удару на місці загинув поліцейський вибухотехнічної служби. Постраждали ще троє співробітників підрозділу та цивільна людина. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, керівники райуправління та інші профільні служби”, – передають правоохоронці.

Читайте також: З вогню у Харкові врятували чоловіка, який не міг самостійно пересуватися

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
БпЛА вдарив по вибухотехніках на Ізюмщині: загинув чоловік, є постраждалі
БпЛА вдарив по вибухотехніках на Ізюмщині: загинув чоловік, є постраждалі
07.06.2026, 20:31
З вогню в Харкові врятували чоловіка, який не міг самостійно пересуватися
З вогню в Харкові врятували чоловіка, який не міг самостійно пересуватися
07.06.2026, 19:10
НП на Буковині: обвалився дерев’яний міст із дітьми
НП на Буковині: обвалився дерев’яний міст із дітьми
07.06.2026, 17:26
Удар по ЧАЕС: радіація, на відміну від наглості РФ, не перевищена – Зеленський
Удар по ЧАЕС: радіація, на відміну від наглості РФ, не перевищена – Зеленський
07.06.2026, 14:37
Новини Харкова — головне 7 червня: атаки на фронті, удар по вибухотехніках
Новини Харкова — головне 7 червня: атаки на фронті, удар по вибухотехніках
07.06.2026, 21:00
Обстріли Харківщини не припиняються: пошкоджено підприємство та АЗС
Обстріли Харківщини не припиняються: пошкоджено підприємство та АЗС
07.06.2026, 13:40

Новини за темою:

25.05.2026
Піротехніки займуться розмінуванням: вибухи лунатимуть у двох районах
22.05.2026
Вибухи на Харківщині: у ХОВА розповіли, де буде гучно та чому
11.05.2026
Вибухи на Харківщині: у ХОВА пояснили, що буде
27.04.2026
Сьогодні в Ізюмському районі буде гучно: заплановане розмінування
09.04.2026
В Ізюмському районі сьогодні розмінуватимуть території – ХОВА


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «БпЛА вдарив по вибухотехніках на Ізюмщині: загинув чоловік, є постраждалі», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2026 в 20:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія на Ізюмщині сталася у неділю, 7 червня, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області.  ".