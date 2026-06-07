З вогню в Харкові врятували чоловіка, який не міг самостійно пересуватися

Пожежа в Харкові сталася вранці 7 червня. Об 11:51 рятувальники отримали повідомлення про загоряння квартири у двоповерховому будинку в Основ’янському районі, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.

На місце події одразу ж виїхали рятувальники.

“На момент їхнього прибуття горіли домашні речі та балкон квартири на другому поверсі. Площа пожежі склала близько 30 квадратних метрів”, – уточнили у ДСНС.

Під час ліквідації пожежі співробітники ДСНС врятували чоловіка, який не міг самостійно пересуватися, а також постраждалу жінку.

О 13:30 пожежу локалізували, а о 15:14 повністю ліквідували, додали у ДСНС.