З вогню в Харкові врятували чоловіка, який не міг самостійно пересуватися
Пожежа в Харкові сталася вранці 7 червня. Об 11:51 рятувальники отримали повідомлення про загоряння квартири у двоповерховому будинку в Основ’янському районі, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.
На місце події одразу ж виїхали рятувальники.
“На момент їхнього прибуття горіли домашні речі та балкон квартири на другому поверсі. Площа пожежі склала близько 30 квадратних метрів”, – уточнили у ДСНС.
Під час ліквідації пожежі співробітники ДСНС врятували чоловіка, який не міг самостійно пересуватися, а також постраждалу жінку.
О 13:30 пожежу локалізували, а о 15:14 повністю ліквідували, додали у ДСНС.
Читайте також: НП на Буковині: обвалився дерев’яний міст із дітьми
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «З вогню в Харкові врятували чоловіка, який не міг самостійно пересуватися», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2026 в 19:10;