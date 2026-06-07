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НП на Буковині: обвалився дерев’яний міст із дітьми

Події 17:26   07.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
НП на Буковині: обвалився дерев’яний міст із дітьми

У ГУ Нацполіції у Чернівецькій області повідомили про НП, що сталася із групою дітей у селі Виженка Вижницького району.

За даними слідства, група дітей із Харківської області приїхала на відпочинок. Вони захотіли зробити фото на дерев’яному підвісному мосту через річку Виженка, проте він обірвався, а діти впали у воду. Шістьох дітей віком від 8 до 15 років доставили до медичного закладу. Наразі загрози їхньому життю немає, зазначають правоохоронці. Відомо, що постраждалі – вихованці спортивної школи.

“За цим фактом слідчі Вижницького районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 137 (Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) Кримінального кодексу України“, – додали в поліції.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2026 в 17:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції у Чернівецькій області повідомили про НП, що сталася із групою дітей у селі Виженка Вижницького району.".