ЧП на Буковине: обрушился деревянный мост с детьми
В ГУ Нацполиции в Черновецкой области сообщили о ЧП, которое произошло с группой детей в селе Выженка Вижницкого района.
По данным следствия, группа детей из Харьковской области приехали на отдых. Они захотели сделать фото на деревяном подвесном мосту через реку Выженка, однако он оборвался, а дети упали в воду. Шесть детей в возрасте от 8 до 15 лет доставили в медицинское учреждение. На данный момент угрозы их жизни нет, отмечают правоохранители. Известно, что пострадавшие – воспитанники спортивной школы.
«По этому факту следователи Вижницкого районного отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 137 (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей) Уголовного кодекса Украины», – добавили в полиции.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: діти, дети, мост, полиция, пострадали;
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2026 в 17:26;