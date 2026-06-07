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ЧП на Буковине: обрушился деревянный мост с детьми

Происшествия 17:26   07.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
ЧП на Буковине: обрушился деревянный мост с детьми

В ГУ Нацполиции в Черновецкой области сообщили о ЧП, которое произошло с группой детей в селе Выженка Вижницкого района.

По данным следствия, группа детей из Харьковской области приехали на отдых. Они захотели сделать фото на деревяном подвесном мосту через реку Выженка, однако он оборвался, а дети упали в воду. Шесть детей в возрасте от 8 до 15 лет доставили в медицинское учреждение. На данный момент угрозы их жизни нет, отмечают правоохранители. Известно, что пострадавшие – воспитанники спортивной школы.

«По этому факту следователи Вижницкого районного отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 137 (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей) Уголовного кодекса Украины», – добавили в полиции.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2026 в 17:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Черновецкой области сообщили о ЧП, которое произошло с группой детей в селе Выженка Вижницкого района.".