ЧП на Буковине: обрушился деревянный мост с детьми

В ГУ Нацполиции в Черновецкой области сообщили о ЧП, которое произошло с группой детей в селе Выженка Вижницкого района.

По данным следствия, группа детей из Харьковской области приехали на отдых. Они захотели сделать фото на деревяном подвесном мосту через реку Выженка, однако он оборвался, а дети упали в воду. Шесть детей в возрасте от 8 до 15 лет доставили в медицинское учреждение. На данный момент угрозы их жизни нет, отмечают правоохранители. Известно, что пострадавшие – воспитанники спортивной школы.

«По этому факту следователи Вижницкого районного отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 137 (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей) Уголовного кодекса Украины», – добавили в полиции.