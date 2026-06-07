«Прилет» по ЧАЭС: радиация, в отличие от наглости РФ, не превышена – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне выпустили «шахед» по особой территории вокруг Чернобыльской атомной электростанции.

Беспилотник попал по одному из зданий Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, уточнил президент. И добавил: уже работают над тем, чтобы партнеры как можно скорее узнали о случившемся.

«На данный момент нет превышения норм радиационного фона. Но однозначно есть превышение даже уже давно заоблачной российской наглости. Украинские спасатели остановили пожар на этом объекте после удара», – сообщил Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

Глава государства также рассказал, что за ночь враг бил и по другим объектам в 13 областях Украины. А за неделю ВС РФ выпустили 88 ракет и больше 3200 дронов.