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«Прилет» по ЧАЭС: радиация, в отличие от наглости РФ, не превышена – Зеленский

Происшествия 14:37   07.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Прилет» по ЧАЭС: радиация, в отличие от наглости РФ, не превышена – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне выпустили «шахед» по особой территории вокруг Чернобыльской атомной электростанции. 

Беспилотник попал по одному из зданий Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, уточнил президент. И добавил: уже работают над тем, чтобы партнеры как можно скорее узнали о случившемся.

«На данный момент нет превышения норм радиационного фона. Но однозначно есть превышение даже уже давно заоблачной российской наглости. Украинские спасатели остановили пожар на этом объекте после удара», – сообщил Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

Глава государства также рассказал, что за ночь враг бил и по другим объектам в 13 областях Украины. А за неделю ВС РФ выпустили 88 ракет и больше 3200 дронов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2026 в 14:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне выпустили «шахед» по особой территории вокруг Чернобыльской атомной электростанции. ".