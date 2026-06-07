Обстрелы Харьковщины не прекращаются: повреждено предприятие и АЗС

В воскресенье, 7 июня, россияне продолжили обстреливать Харьковщину. «Прилетело» по Золочеву и Дергачах. В результате обстрелов повреждено предприятие, а также АЗС.

Первые «прилеты» начались ночью, около 00:30 в Дергачах – враг атаковал БпЛА типа «молния» АЗС.

«В результате попадания около 00:30 произошло возгорание емкостей с топливом. К счастью, обошлось без пострадавших», – пишет начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Утром начались обстрелы Золочева. Так в 10:10 российские войска ударили FPV-дроном по местному сельскохозяйственному предприятию. По данным начальника ПВА Виктора Коваленко, пострадавших нет.

Еще одно попадание было уже в 10:40 – ударил вновь FPV-дрон.

«В результате удара на территории частного предприятия поврежден грузовой автомобиль DAF», – добавил Коваленко.