Обстрелы Харьковщины не прекращаются: повреждено предприятие и АЗС
В воскресенье, 7 июня, россияне продолжили обстреливать Харьковщину. «Прилетело» по Золочеву и Дергачах. В результате обстрелов повреждено предприятие, а также АЗС.
Первые «прилеты» начались ночью, около 00:30 в Дергачах – враг атаковал БпЛА типа «молния» АЗС.
«В результате попадания около 00:30 произошло возгорание емкостей с топливом. К счастью, обошлось без пострадавших», – пишет начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
Утром начались обстрелы Золочева. Так в 10:10 российские войска ударили FPV-дроном по местному сельскохозяйственному предприятию. По данным начальника ПВА Виктора Коваленко, пострадавших нет.
Еще одно попадание было уже в 10:40 – ударил вновь FPV-дрон.
«В результате удара на территории частного предприятия поврежден грузовой автомобиль DAF», – добавил Коваленко.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: атака РФ, обстрелы, прилеты, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2026 в 13:40;