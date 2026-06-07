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Обстрелы Харьковщины не прекращаются: повреждено предприятие и АЗС

Происшествия 13:40   07.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Обстрелы Харьковщины не прекращаются: повреждено предприятие и АЗС Фото: Виктор Коваленко

В воскресенье, 7 июня, россияне продолжили обстреливать Харьковщину. «Прилетело» по Золочеву и Дергачах. В результате обстрелов повреждено предприятие, а также АЗС. 

Первые «прилеты» начались ночью, около 00:30 в Дергачах – враг атаковал БпЛА типа «молния» АЗС.

«В результате попадания около 00:30 произошло возгорание емкостей с топливом. К счастью, обошлось без пострадавших», – пишет начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Утром начались обстрелы Золочева. Так в 10:10 российские войска ударили FPV-дроном по местному сельскохозяйственному предприятию. По данным начальника ПВА Виктора Коваленко, пострадавших нет.

Обстрелы Харьковщины 7 июня 2026
Фото: Виктор Коваленко

Еще одно попадание было уже в 10:40 – ударил вновь FPV-дрон.

«В результате удара на территории частного предприятия поврежден грузовой автомобиль DAF», – добавил Коваленко.

Обстрелы Харьковщины 7 июня 2026
Фото: Виктор Коваленко

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2026 в 13:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 7 июня, россияне продолжили обстреливать Харьковщину. «Прилетело» по Золочеву и Дергачах. В результате обстрелов повреждено предприятие, а также…".