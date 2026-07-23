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После падения БпЛА на Харьковщине осталась опасность: что обезвредили саперы

Общество 13:37   23.07.2026
Виктория Яковенко
После падения БпЛА на Харьковщине осталась опасность: что обезвредили саперы Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования

На Харьковщине пиротехники изъяли несдетонированную боевую часть российского беспилотника, который упал в поле.

«Боевую часть и остатки БпЛА пиротехники транспортировали на взрывную площадку, где уничтожили контролируемым взрывом», — сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

В Центре напоминают: если заметили подозрительные предметы или обломки сбитых целей – следует немедленно звонить по телефону на 101. Приближаться и касаться таких предметов запрещено.

часть БпЛА уничтожили на Харьковщине
Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования
часть БпЛА уничтожили на Харьковщине
Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования
часть БпЛА уничтожили на Харьковщине
Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования

Напомним, из-за неосторожного обращения с боеприпасом в городе Златополь на Харьковщине погибли трое мужчин.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2026 в 13:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине пиротехники изъяли несдетонированную боевую часть российского беспилотника, который упал в поле.".