После падения БпЛА на Харьковщине осталась опасность: что обезвредили саперы

На Харьковщине пиротехники изъяли несдетонированную боевую часть российского беспилотника, который упал в поле.

«Боевую часть и остатки БпЛА пиротехники транспортировали на взрывную площадку, где уничтожили контролируемым взрывом», — сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

В Центре напоминают: если заметили подозрительные предметы или обломки сбитых целей – следует немедленно звонить по телефону на 101. Приближаться и касаться таких предметов запрещено.

Напомним, из-за неосторожного обращения с боеприпасом в городе Златополь на Харьковщине погибли трое мужчин.