Пережил пять атак: будут ли релоцировать терминал Новой почты под Харьковом

Терминал Новой почты в пригороде Харькова, который оккупанты уже в пятый раз атаковали, пока не планируют релоцировать. После последнего «прилета», произошедшего 19 июля, будут усиливать систему оповещения, а военные проанализируют, как избежать проблем с обнаружением «Бандеролей».

«Администрация, предприятие сделало все возможное для обеспечения безопасности. Там есть модульные, мобильные укрытия, которые расположены по всей территории, по всем местам работы, люди реагируют на сигналы воздушной тревоги, и это им спасало жизнь уже не раз. К сожалению, этот удар был именно «Бандеролями», они летели на достаточно низкой высоте, есть проблемы с обнаружением, сейчас мы вместе с нашими военными анализируем и работаем над исправлением этой ситуации. И будем, конечно, улучшать систему оповещения, потому что, прежде всего, это оповещение, это реагирование на сигналы воздушной тревоги», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

Напомним, утром 23 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что один из пострадавших из-за удара по Коротичу умер в больнице. Речь идет о «прилете» по Новой почте 19 июля. Таким образом, количество погибших в результате российской атаки возросло до пяти.

Также напомним, об ударе по пригороду Харькова начальник ХОВА проинформировал в 12:00 19 июля. Сразу было известно о погибших и большом количестве пострадавших. Из-за опасности временно перекрывали Киевскую трассу — от Песочина до Люботина. Вскоре стало известно, что враг трижды попал по территории Харьковского инновационного сортировочного терминала Новой почты. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В результате удара сразу погибли четверо людей, еще 20 – ранены, 12 из них госпитализированы.