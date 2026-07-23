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Пережил пять атак: будут ли релоцировать терминал Новой почты под Харьковом

Оригинально 12:27   23.07.2026
Елизавета Лысенко
Виктория Яковенко
Пережил пять атак: будут ли релоцировать терминал Новой почты под Харьковом Скриншот

Терминал Новой почты в пригороде Харькова, который оккупанты уже в пятый раз атаковали, пока не планируют релоцировать. После последнего «прилета», произошедшего 19 июля, будут усиливать систему оповещения, а военные проанализируют, как избежать проблем с обнаружением «Бандеролей».

«Администрация, предприятие сделало все возможное для обеспечения безопасности. Там есть модульные, мобильные укрытия, которые расположены по всей территории, по всем местам работы, люди реагируют на сигналы воздушной тревоги, и это им спасало жизнь уже не раз. К сожалению, этот удар был именно «Бандеролями», они летели на достаточно низкой высоте, есть проблемы с обнаружением, сейчас мы вместе с нашими военными анализируем и работаем над исправлением этой ситуации. И будем, конечно, улучшать систему оповещения, потому что, прежде всего, это оповещение, это реагирование на сигналы воздушной тревоги», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

Напомним, утром 23 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что один из пострадавших из-за удара по Коротичу умер в больнице. Речь идет о «прилете» по Новой почте 19 июля. Таким образом, количество погибших в результате российской атаки возросло до пяти.

Также напомним, об ударе по пригороду Харькова начальник ХОВА проинформировал в 12:00 19 июля. Сразу было известно о погибших и большом количестве пострадавших. Из-за опасности временно перекрывали Киевскую трассу — от Песочина до Люботина. Вскоре стало известно, что враг трижды попал по территории Харьковского инновационного сортировочного терминала Новой почты. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В результате удара сразу погибли четверо людей, еще 20 – ранены, 12 из них госпитализированы.

Автор: Елизавета Лысенко, Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2026 в 12:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елизавета Лысенко, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Терминал Новой почты в пригороде Харькова, который оккупанты уже в пятый раз атаковали, пока не планируют релоцировать.".