Четыре раза за день враг атаковал поселковый совет на Харьковщине: последствия

Сегодня, 22 июля, армия РФ четыре раза атаковала здание Золочевского поселкового совета.

Дополнено в 16:19. Два человека пострадали в результате обстрела Золочева, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Взрывные ранения получили 58-летний мужчина и 12-летняя девочка. Их госпитализировали», — уточнил Синегубов.

Дополнено в 16:16. В 15:00 FPV-дрон снова ударил вблизи поселкового совета в Золочеве. Боеприпас попал в землю. В результате удара повреждены окна и фасад, сообщил МГ «Объектив» начальник ПВА Виктор Коваленко.

15:21. Первый удар произошел в 11:45, по помещению прилетел FPV-дрон, сообщил МГ «Объектив» начальник ПВА Виктор Коваленко. В результате попадания повреждены крыша, окна и фасад здания.

Уже в 12:20 по зданию снова ударил FPV. Пострадал служебный автомобиль.

А в 12:20 произошло третье попадание. В результате удара повреждены служебные кабинеты, оргтехника, мебель и окна.

Напомним, 22 июля враг несколько раз бил по Харькову. «Прилеты» зафиксировали в Салтовском, Немышлянском и Шевченковском районах. В Немышлянском FPV-дрон атаковал АЗС, произошел пожар, есть пострадавшие. В Шевченковском – загорелся грузовой автомобиль, стресс получила 22-летняя, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов.