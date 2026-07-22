Сегодня в Харькове троллейбусы и трамваи меняют маршруты: какие и где

В пресс-службе мэрии предупредили, что сегодня, 22 июля, некоторые троллейбусы и трамваи будут курсировать по-новому.

Так, троллейбусы без достаточного запаса автономного хода на улице Ахсарова, проспекте Людвига Свободы и проспекте Победы временно не будут ездить с 10:00 до 15:00 из-за ремонта контактной сети. В этот период троллейбусы будут курсировать так:

№2: разворотный круг «Пр. Жуковского» – ул. Академика Проскуры – Харьковское шоссе – ул. Сумская – пр. Независимости – пр. Науки – ул. Деревянко – ул. Станислава Парталы – разворотный круг «Больница скорой и неотложной помощи»;

№40: площадь Конституции – ул. Сумская – ул. Деревянко – ул. Космонавтов – ул. Двадцать Третьего Августа – разворотный круг «Ул. Клочковская».

Тем временем из-за ремонта колеи на проспекте Героев Харькова по-новому поедут и некоторые трамваи. Их расписание можно узнать по ссылке.