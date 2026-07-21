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Двое погибших и 15 пострадавших: как прошли сутки на Харьковщине и куда били

Происшествия 09:31   21.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Двое погибших и 15 пострадавших: как прошли сутки на Харьковщине и куда били

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 21 июля проинформировал о последствиях ударов на Харьковщине. 

«В пос. Шевченко погиб 68-летний мужчина, 20-летняя женщина получила ранения, еще семь человек получили острую реакцию на стресс; в г. Харьков 64-летняя получила ранения, острая реакция на стресс – у мужчин 48 и 60 лет, 37-летней женщины и 13-летней девочки; в г. Изюм ранен 24-летний мужчина; в с. Каменная Яруга Чугуевской громады получил ранения 63-летний мужчина; один человек погиб в с. Константиновка Золочевской громады (его данные уточняются)», – добавил Синегубов.

В течение суток по региону ударило такое вооружение:

  • ракета;
  • три РСЗО;
  • 12 КАБ;
  • шесть БпЛА типа «Молния»;
  • три fpv-дроны;
  • 60 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2026 в 09:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 21 июля проинформировал о последствиях ударов на Харьковщине. ".