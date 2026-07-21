Двое погибших и 15 пострадавших: как прошли сутки на Харьковщине и куда били

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 21 июля проинформировал о последствиях ударов на Харьковщине.

«В пос. Шевченко погиб 68-летний мужчина, 20-летняя женщина получила ранения, еще семь человек получили острую реакцию на стресс; в г. Харьков 64-летняя получила ранения, острая реакция на стресс – у мужчин 48 и 60 лет, 37-летней женщины и 13-летней девочки; в г. Изюм ранен 24-летний мужчина; в с. Каменная Яруга Чугуевской громады получил ранения 63-летний мужчина; один человек погиб в с. Константиновка Золочевской громады (его данные уточняются)», – добавил Синегубов.

В течение суток по региону ударило такое вооружение:

ракета;

три РСЗО;

12 КАБ;

шесть БпЛА типа «Молния»;

три fpv-дроны;

60 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.