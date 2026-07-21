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Враг усилил атаки Купянска, «классическая потасовка» в Казачьей Лопани — ВСУ

Записано 15:40   21.07.2026
Виктория Яковенко
Враг усилил атаки Купянска, «классическая потасовка» в Казачьей Лопани — ВСУ Скриншот

Непростая ситуация сейчас в Купянске, сообщил в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов. По его словам, закрепиться враг пытается и в Казачьей Лопане.

«В Купянске враг очень сильно усилил атаки. Относительно Купянщины, делим ее на две части по Осколу. К востоку от Оскола — россияне активно прорываются через Ковшаровку и бегут в сторону Купянска-Узлового, пытаются рассечь украинский плацдарм к востоку от реки. Им оказывается значительное сопротивление, там они несут большие потери, но не особо останавливаются при этом”, — говорит Трегубов.

Усложнилась дополнительно ситуация и к западу от реки, непосредственно в городе Купянск, констатирует он.

«Где россияне сильно усилили попытки захода с севера города и попытки зацепиться за северные районы города. Фактически, уже цепляются и уже в северных районах города дополнительно идут бои. Тем не менее, они уничтожаются в большом количестве, отбрасываются, но снова они активно усиливают давление, бросают в бой те резервы, которые у них были за лето и именно сейчас в Купянске идет активное противостояние”, — рассказал спикер Группировки объединенных сил.

Видео: национальный телемарафон

Он также сообщил, что происходит в районе Казачьей Лопани и зачем россияне «полезли» здесь.

«Казачья Лопань позволяет сократить дистанцию ​​до Харькова, и, условно говоря, если они закрепятся, позволяет подвергать северные районы Харькова атакам дронов. Но как раз в Казачьей Лопани идет классическая потасовка. Несколько раз выбивали врага, враг пытается возвращаться и закрепляться в самом населенном пункте. Процесс продолжается”, – сказал Трегубов.

Видео: национальный телемарафон

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2026 в 15:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Непростая ситуация сейчас в Купянске, сообщил в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.".