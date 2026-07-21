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Решил вопрос с ТЦК за $3000: в Харькове будут судить экс-полицейского

Происшествия 19:03   21.07.2026
Елена Нагорная
Решил вопрос с ТЦК за $3000: в Харькове будут судить экс-полицейского

В суд передан обвинительный акт в отношении бывшего следователя полиции, который обещал помочь знакомому уклониться от мобилизации. В ходе обыска у него нашли незаконные боеприпасы.

Летом 2025 года правоохранитель предложил знакомому за 3 тысячи долларов повлиять на должностных лиц одного из районных ТЦК Харькова, сообщают в областной прокуратуре.

Он гарантировал снятие с розыска, обновление данных без риска немедленной мобилизации, быстрое прохождение ВЛК и внесение информации в реестр «Оберег» для дальнейшего бронирования. В ноябре того же года полицейский получил деньги и документы, после чего обещание удалось выполнить — данные мужчины обновили, а с розыска его сняли.

В январе полицейского задержали. В ходе обыска у него дома изъяли более 160 патронов, которые он хранил без разрешения.

Обвиняемому инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения (ч. 2 ст. 369-2 УКУ) и незаконное обращение с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УКУ). Мужчина был уволен с должности в полиции.

Дело будет рассматривать Шевченковский районный суд Харькова. Максимальное наказание, которое грозит фигуранту, — до семи лет лишения свободы.

Как сообщала МГ «Объектив», правоохранители разоблачили схему фиктивного трудоустройства уклонистов на критически важное предприятие для незаконного бронирования в Харькове. В деле подозревают адвоката.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2026 в 19:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передан обвинительный акт в отношении бывшего следователя полиции, который обещал помочь знакомому уклониться от мобилизации.".