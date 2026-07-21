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Схему с бронированием через критическое предприятие в Харькове раскрыла СБУ

Общество 15:00   21.07.2026
Виктория Яковенко
Схему с бронированием через критическое предприятие в Харькове раскрыла СБУ Фото: Владислав Абдула

Правоохранители разоблачили схему фиктивного трудоустройства уклонистов на критически важное предприятие для незаконного бронирования в Харькове. В деле подозревают адвоката.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, к организации схемы причастен 48-летний харьковский адвокат. В сговоре с другим соисполнителем он способствовал незаконному бронированию мужчин, желавших избежать мобилизации.

«Злоумышленники предлагали уклонистам «услугу» по фейковому трудоустройству на критически важном предприятии. Это позволяло незаконно получить бронирование и отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации. Установлено, что адвокат использовал связи и организовал механизм оформления фиктивных трудовых отношений без фактического выполнения какой-либо работы”, — установили в СБУ.

Затем «заказчика» незаконно забронировали за этим предприятием, что позволило получить отсрочку от мобилизации, добавили силовики.

«Делок за предоставление таких «услуг» получил от «клиента» 5 тысяч долларов, а потом еще 29 тысяч гривен, которые требовал под видом уплаты налогов за трудоустройство», — выяснили правоохранители.

Для симуляции видимости законности фигуранты предоставили мужчине пакет документов о трудоустройстве для их подписания уже после фактического оформления на предприятии.

В результате этой схемы военнообязанный незаконно получил бронь.

Адвокату сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают, кто еще был причастен к этой схеме.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2026 в 15:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили схему фиктивного трудоустройства уклонистов на критически важное предприятие для незаконного бронирования в Харькове.".