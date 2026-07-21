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Пострадали крыши, выбиты окна: два дома повреждены в Харькове из-за атаки

Общество 13:13   21.07.2026
Виктория Яковенко
Пострадали крыши, выбиты окна: два дома повреждены в Харькове из-за атаки Фото: Харьковский горсовет

В результате вражеского удара по частному сектору в Немышлянском районе были повреждены два дома, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

«Из-за пожара разрушениям подверглись крыши, также были выбиты окна. Коммунальные службы оперативно начали устранять последствия атаки. В частности, работники КП «Дорремстрой» убирают обломки и строительный мусор на улицах, а бригады КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрывают выбитые окна и временно перекрывают кровли, чтобы защитить дома от непогоды”, — рассказали в мэрии.

Трем людям уже предоставили комнату в общежитии, добавили в горсовет.

пострадавшие дома из-за атаки на Немышлянский район
Фото: Харьковский горсовет
пострадавшие дома из-за атаки на Немышлянский район
Фото: Харьковский горсовет
пострадавшие дома из-за атаки на Немышлянский район
Фото: Харьковский горсовет
пострадавшие дома из-за атаки на Немышлянский район
Фото: Харьковский горсовет
пострадавшие дома из-за атаки на Немышлянский район
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, ночью 21 июля Харьков периодически атаковали российские беспилотники. О первом ударе мэр Игорь Терехов сообщил после полуночи. «Прилет» зафиксировали около 00:10. Тогда под атакой оказался Киевский район. Второй удар был около четырех часов. Предварительно, в результате попадания БпЛА «Италмас» произошло возгорание частного жилого дома в Немышлянском районе, информировал мэр. В ГУ ГСЧС в Харьковской области отметили, что в результате этой атаки возник пожар. Здесь пострадали пять человек, среди них 13-летняя девочка, у нее острая реакция на стресс, уточнили в пресс-службе ХОВА.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2026 в 13:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского удара по частному сектору в Немышлянском районе были повреждены два дома, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.".