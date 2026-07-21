Пострадали крыши, выбиты окна: два дома повреждены в Харькове из-за атаки

В результате вражеского удара по частному сектору в Немышлянском районе были повреждены два дома, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

«Из-за пожара разрушениям подверглись крыши, также были выбиты окна. Коммунальные службы оперативно начали устранять последствия атаки. В частности, работники КП «Дорремстрой» убирают обломки и строительный мусор на улицах, а бригады КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрывают выбитые окна и временно перекрывают кровли, чтобы защитить дома от непогоды”, — рассказали в мэрии.

Трем людям уже предоставили комнату в общежитии, добавили в горсовет.

Напомним, ночью 21 июля Харьков периодически атаковали российские беспилотники. О первом ударе мэр Игорь Терехов сообщил после полуночи. «Прилет» зафиксировали около 00:10. Тогда под атакой оказался Киевский район. Второй удар был около четырех часов. Предварительно, в результате попадания БпЛА «Италмас» произошло возгорание частного жилого дома в Немышлянском районе, информировал мэр. В ГУ ГСЧС в Харьковской области отметили, что в результате этой атаки возник пожар. Здесь пострадали пять человек, среди них 13-летняя девочка, у нее острая реакция на стресс, уточнили в пресс-службе ХОВА.