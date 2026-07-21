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«Ситуация критическая»: харьковчан просят сдать кровь

Общество 16:14   21.07.2026
Виктория Яковенко
«Ситуация критическая»: харьковчан просят сдать кровь Фото: Харьковский областной центр службы крови

Областной центр службы крови призывает харьковчан сдавать кровь.

«Друзья, ситуация критическая! Запасы донорской крови заканчиваются», — говорится в публикации.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр – в ТРЦ Никольский (-1 этаж) открыт во вторник, четверг и субботу с 9:00 до 14:00.

Предварительно записываться не нужно. В центре бесплатно определяют группу крови, так что заранее анализы нигде делать не нужно.

Напомним, в начале июля рядом с Областным центром службы крови произошел вражеский удар.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2026 в 16:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Областной центр службы крови призывает харьковчан сдавать кровь.".