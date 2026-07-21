«Ситуация критическая»: харьковчан просят сдать кровь
Областной центр службы крови призывает харьковчан сдавать кровь.
«Друзья, ситуация критическая! Запасы донорской крови заканчиваются», — говорится в публикации.
Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр – в ТРЦ Никольский (-1 этаж) открыт во вторник, четверг и субботу с 9:00 до 14:00.
Предварительно записываться не нужно. В центре бесплатно определяют группу крови, так что заранее анализы нигде делать не нужно.
Напомним, в начале июля рядом с Областным центром службы крови произошел вражеский удар.