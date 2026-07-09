Центр крови в Харькове обратился к жителям после «прилета» рядом: подробности

Харьковчан просят стать донорами в областном центре службы крови. Там сообщили, что недавно рядом с заведением произошел вражеский удар.

«Недавний «прилет» рядом с Харьковским областным центром службы крови стал еще одним напоминанием о циничности российских атак. Даже место, где каждый день спасают жизнь, не стало исключением. Дефицит всех групп крови уже становится системным явлением, ведь количество потребностей только растет с количеством вражеских ударов по Харькову и области. Сегодня. Завтра. На неделе этой или следующей. Сдайте кровь», — говорится в сообщении.

Центр крови в Харькове находится по улице Клочковской, 366. Еще один центр – в ТРЦ Никольский (-1 этаж).

Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».

Напомним, 7 июля КАБы атаковали Шевченковский район Харькова. По данным мэра Игоря Терехова, бомб было четыре. Попадание, в частности, зафиксировали в проезжую часть. В результате этой атаки погиб 54-летний мужчина и еще более 20 человек пострадали. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь уточнял, что в результате этого удара пострадал центр службы крови.