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Центр крови в Харькове обратился к жителям после «прилета» рядом: подробности

Общество 14:36   09.07.2026
Виктория Яковенко
Центр крови в Харькове обратился к жителям после «прилета» рядом: подробности Фото: Харьковский областной центр службы крови

Харьковчан просят стать донорами в областном центре службы крови. Там сообщили, что недавно рядом с заведением произошел вражеский удар.

«Недавний «прилет» рядом с Харьковским областным центром службы крови стал еще одним напоминанием о циничности российских атак. Даже место, где каждый день спасают жизнь, не стало исключением. Дефицит всех групп крови уже становится системным явлением, ведь количество потребностей только растет с количеством вражеских ударов по Харькову и области. Сегодня. Завтра. На неделе этой или следующей. Сдайте кровь», — говорится в сообщении.

удар по центру крови в Харькове
Фото: Харьковский областной центр службы крови

Центр крови в Харькове находится по улице Клочковской, 366. Еще один центр – в ТРЦ Никольский (-1 этаж).

Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».

Напомним, 7 июля КАБы атаковали Шевченковский район Харькова. По данным мэра Игоря Терехова, бомб было четыре. Попадание, в частности, зафиксировали в проезжую часть. В результате этой атаки погиб 54-летний мужчина и еще более 20 человек пострадали. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь уточнял, что в результате этого удара пострадал центр службы крови.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2026 в 14:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчан просят стать донорами в областном центре службы крови. Там сообщили, что недавно рядом с заведением произошел вражеский удар.".