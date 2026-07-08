Что становится целями россиян на Харьковщине в последнее время – данные НПУ

Армия РФ динамично наращивает интенсивность обстрелов Харьковщины, констатировал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільне. Студія».

Для атак враг использует весь имеющийся арсенал, добавляют правоохранители.

«В последнее время мы фиксируем серьезные и масштабные удары именно по областному центру. Вчерашний удар по Шевченковскому району, когда враг сбросил четыре КАБа, – это очередное проявление терроризма. Ведь удары пришлись по людной улице, по центру забора крови. Также на последней неделе на блокпостах, эвакуационные группы, где несут службу полицейские – тоже были под ударами. Наши полицейские получили ранения”, – отметил Токарь.

Он отметил, что сейчас можно выделить определенные маркеры, говорящие о тактике и планах ударов РФ.

«Для себя можем отметить, что враг развернул целенаправленную и сознательную кампанию по уничтожению железнодорожно-транспортного обеспечения в нашем регионе, за последнюю неделю мы зафиксировали ряд ударов по ключевым железнодорожным узлам и станциям. Удары пришлись по Близнюкам, Лозовой, «Харьков-Главный», — подчеркнул Токарь.

Кроме этого, оккупанты целенаправленно уничтожают систему АЗС в регионе. Также, по данным полиции, враг сознательно охотится за транспортным сообщением (маршрутки и автобусы).

«Отдельно фиксируем точечные удары FPV-дронов в Старосалтовской громаде, в селе Гороховатка. Враг, используя такие средства, работает на уничтожение гражданского транспорта/транспорта полиции», — добавил Токарь.

Также россияне наносят систематические удары по административным помещениям энергетики, полиции и других государственных органов.

«В течение недели был зафиксирован удар по Золочевскому РЭС, два удара по административным помещениям, где базируются подразделения Нацполиции. К счастью, никто не пострадал», — подытожил начальник облуправления НПУ.