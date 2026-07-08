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Що стає цілями росіян на Харківщині останнім часом – дані поліції

Суспільство 16:18   08.07.2026
Вікторія Яковенко
Що стає цілями росіян на Харківщині останнім часом – дані поліції Фото: Нацполіції України

Армія РФ динамічно нарощує інтенсивність обстрілів Харківщини, констатував начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері «Суспільне. Студія».

Для атак ворог використовує увесь наявний арсенал, додають правоохоронці.

“Останнім часом ми фіксуємо серйозні і масштабні удари саме по обласному центру. Вчорашній удар по Шевченківському району, коли ворог скинув чотири КАБи, – це черговий прояв тероризму. Адже удари прийшлися по людній вулиці, по центру забору крові. Також впродовж останнього тижня на блокпостах, евакуаційні групи, де несуть службу поліцейські – теж були під ударами. Наші поліцейські отримали поранення”, – зазначив Токар.

Він зазначив, що наразі можна виокремити певні маркери, які говорять про тактику і плани ударів РФ.

“Для себе можемо вирізнити, що ворог розгорнув цілеспрямовану і свідому кампанію знищення залізнично-транспортоного забезпечення в нашому регіоні, за останній тиждень ми зафіксували низку ударів по ключових залізничних вузлах і станціях. Удари прийшлися по Близнюках, Лозовій, “Харків-Головний”, – підкреслив Токар.

Крім цього, окупанти цілеспрямовано знищують систему АЗС в регіоні. Також, за даними поліції, ворог свідомо полює за транспортним спрлученням (маршрутки та автобуси).

“Окремо фіксуємо точкові удари FPV-дронів в Старосалтівській громаді, в селі Гороховатка. Ворог, використовуючи такі засоби, працює на знищення цивільного транспорту/транспорту поліції», – додав Токар.

Також росіяни завдають систематичних ударів по адміністративних приміщеннях енергетики, поліції та інших державних органів.

«Впродовж тижня було зафіксовано удар по Золочівській РЕМ, два удари по адміністративних приміщеннях, де базуються підрозділи Нацполіції. На щастя, ніхто не постраждав», – підсумував начальник облуправління НПУ.

Читайте також: Ворог нарощує удари по Харкову FPV: у липні зафіксували 12 випадків – НПУ

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2026 в 16:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ динамічно нарощує інтенсивність обстрілів Харківщини, констатував начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері «Суспільне. Студія».".