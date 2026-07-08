Новини Харкова — головне за 8 липня: удари по місту, є постраждалі

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07:20

Вночі по двох районах Харкова вдарили ракети: постраждали чотири жінки

Удари по місту зафіксували близько 01:50. Спочатку “прилетіло” по Основʼянському району, невдовзі вибухи пролунали і в Немишлянському.

“Пошкоджено понад 20 приватних будинків, скління вікон храму, мережу вуличного освітлення та п’ять автомобілів”, – написав мер Ігор Терехов.

Вже вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждалих через удари – четверо.

“Постраждали 52-річна, 79-річна, 47-річна та 69-річна жінки. Вони зазнали гострої реакції на стрес. Всім була надана медична допомога“, – додав начальник ХОВА.