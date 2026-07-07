Харків знову під ударом: прилетів БпЛА «Італмас», сталася пожежа
Влучання ворожого БпЛА «Італмас» зафіксували у Шевченківському районі.
На місці внаслідок удару сталася пожежа, інформує мер Харкова Ігор Терехов. Деталі зʼясовують.
Нагадаємо, російські військові від самого ранку обстрілювали Харків. Перший “приліт” був о 07:30. За даними обласної прокуратури, FPV-дрон на оптоволокні влучив в АЗС у Шевченківському районі, внаслідок чого зайнялася колонка. Працівниця заправки зазнала гострого стресу. Опівдні ще один безпілотник атакував АЗС у Холодногірському районі — там перенесли гострий шок дві жінки. Найстрашніші наслідки мав удар КАБами по Шевченківському району о 14:30. За даними мера Ігоря Терехова, бомб було чотири. Влучання зокрема зафіксували у проїжджу частину. Внаслідок цієї атаки загинув 54-річний чоловік та ще 20 людей постраждали. Двох з них шпиталізували у важкому стані, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Серед постраждалих — четверо дітей.