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Харків знову під ударом: прилетів БпЛА «Італмас», сталася пожежа

Події 17:10   07.07.2026
Вікторія Яковенко
Харків знову під ударом: прилетів БпЛА «Італмас», сталася пожежа

Влучання ворожого БпЛА «Італмас» зафіксували у Шевченківському районі.

На місці внаслідок удару сталася пожежа, інформує мер Харкова Ігор Терехов. Деталі зʼясовують.

Нагадаємо, російські військові від самого ранку обстрілювали Харків. Перший “приліт” був о 07:30. За даними обласної прокуратури, FPV-дрон на оптоволокні влучив в АЗС у Шевченківському районі, внаслідок чого зайнялася колонка. Працівниця заправки зазнала гострого стресу. Опівдні ще один безпілотник атакував АЗС у Холодногірському районі — там перенесли гострий шок дві жінки. Найстрашніші наслідки мав удар КАБами по Шевченківському району о 14:30. За даними мера Ігоря Терехова, бомб було чотири. Влучання зокрема зафіксували у проїжджу частину. Внаслідок цієї атаки загинув 54-річний чоловік та ще 20 людей постраждали. Двох з них шпиталізували у важкому стані, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Серед постраждалих — четверо дітей.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2026 в 17:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Влучання ворожого БпЛА «Італмас» зафіксували у Шевченківському районі.".