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Горить колонка: сьогодні вранці росіяни знову вдарили по АЗС (доповнено)

Події 07:56   07.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Горить колонка: сьогодні вранці росіяни знову вдарили по АЗС (доповнено)

Про “приліт” по АЗС вранці 7 липня повідомив міський голова Ігор Терехов. 

Доповнено о 07:56. Начальник ХОВА Олег Синегубов додав: внаслідок атаки постраждала 53-річна жінка – у неї діагностували гостру стресову реакцію.

07:47. За інформацією Терехова, ворог ударив по заправці в Шевченківському районі. На місці “прильоту” почалася пожежа – спалахнула колонка.

Наразі – без постраждалих, пошкоджень у прилеглих будинках на дану хвилину не виявлено“, – уточнив Терехов.

Нагадаємо, вранці 6 липня мер Ігор Терехов  повідомив, що ворог атакував Харків. Як виявилося, удар прийшовся по АЗС у Київському районі. Інформації про постраждалих та руйнування не було. Зазначимо, тривоги на момент удару не було – відбій пролунав о 07:29, а про нові загрози не інформували ні захисники неба, ні моніторингові ТГ-канали.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2026 в 07:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про “приліт” по АЗС вранці 7 липня повідомив міський голова Ігор Терехов. ".