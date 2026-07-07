Горить колонка: сьогодні вранці росіяни знову вдарили по АЗС (доповнено)

Про “приліт” по АЗС вранці 7 липня повідомив міський голова Ігор Терехов.

Доповнено о 07:56. Начальник ХОВА Олег Синегубов додав: внаслідок атаки постраждала 53-річна жінка – у неї діагностували гостру стресову реакцію.

07:47. За інформацією Терехова, ворог ударив по заправці в Шевченківському районі. На місці “прильоту” почалася пожежа – спалахнула колонка.

“Наразі – без постраждалих, пошкоджень у прилеглих будинках на дану хвилину не виявлено“, – уточнив Терехов.

Нагадаємо, вранці 6 липня мер Ігор Терехов повідомив, що ворог атакував Харків. Як виявилося, удар прийшовся по АЗС у Київському районі. Інформації про постраждалих та руйнування не було. Зазначимо, тривоги на момент удару не було – відбій пролунав о 07:29, а про нові загрози не інформували ні захисники неба, ні моніторингові ТГ-канали.