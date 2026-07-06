У квартирі в Харкові пролунав вибух — поліція рятувала 18-річну дівчину

В одній із квартир житлового будинку в Холодногірському районі Харкова близько 15:00 6 липня пролунав вибух, внаслідок якого постраждала 18-річна дівчина.

Співробітники поліції, які перебували неподалік на іншому виклику, негайно прибули на місце події. Дівчина зазнала важких опіків. Слідчий Дмитро Скрипниченко та старший оперуповноважений Іван Адамкович надали постраждалій першу допомогу, зупинивши критичну кровотечу, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

До прибуття бригади «екстренки» правоохоронці залишалися поряд із дівчиною та допомагали їй не знепритомніти. Наразі постраждала перебуває під наглядом лікарів.

Причина вибуху – встановлюється.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 5 липня 20-річний харків’янин знайшов невідомий предмет у полі на території Малоданилівської громади. Він привіз знахідку додому та спробував її розібрати, внаслідок чого стався вибух. Хлопець зазнав численних поранень.