24 удари, вибухи лунали майже скрізь: статистика обстрілів Харкова за тиждень

За минулий тиждень у Харкові зафіксували 24 обстріли. Мер Ігор Терехов повідомляє, що «вибухи лунали майже скрізь»: у Холодногірському, Шевченківському, Київському, Основ’янському, Новобаварському, Слобідському, Салтівському та Індустріальному районах.

Згідно зі статистикою Терехова, ворог атакував місто КАБами, FPV-дронами, БпЛА типу «Італмас», «шахедами» (був і реактивний) та БпЛА типу «Молния».

«Були пошкоджені житлові будинки, приватний сектор, вікна, фасади, дахи, дороги, автомобілі, складські та господарські приміщення, об’єкти інфраструктури. Були влучання біля багатоповерхівок, у приватні домоволодіння, у проїжджу частину, на території підприємств, поблизу та безпосередньо по АЗС», – зазначив міський голова.

Він окремо звернув увагу на на ситуацію навколо автозаправних станцій.

«Очевидно, що ворог цілеспрямовано обрав їх як мішені. З огляду на це, дуже прошу всіх містян та гостей Харкова не затримуватися там без нагальної потреби. Безумовно, краще планувати візит на АЗС, коли немає повітряної небезпеки: швидко залили пальне – і рушили далі, не створюючи черг», – звернувся мер.

За тиждень внаслідок ворожих ударів постраждали 74 людини, серед них – семеро дітей. Загинули троє людей, серед них – одна дитина.

«29 червня в Холодногірському районі загинули дві молоді дівчини – студентки Харківського національного медичного університету. Одна з них загинула на місці, друга – після важких поранень у лікарні. А удар по Новобаварському району забрав життя 15-річного хлопця», – уточнив Терехов.

За тиждень тривалість повітряних тривог у місті була меншою приблизно на 61 годину (39%), ніж в області.