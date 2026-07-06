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«Це вже тактика»: що атакує ворог у Харкові, повідомив Терехов

Записано 12:16   06.07.2026
Вікторія Яковенко
«Це вже тактика»: що атакує ворог у Харкові, повідомив Терехов Скриншот

Ранок у Харкові був дуже важким, заявив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов. Ворог двічі атакував місто.

«Було два «прильоти». Перший – був у Київському районі. Було влучання біля АЗС. Другий «приліт» був по транспортній інфраструктурі міста. Дійсно, минула доба була дуже дуже важкою для Харкова. Ми фіксуємо, що ворог цілеспрямовано б’є по АЗС. Це вже тактика. Б’є по критичній інфраструктурі, транспортній інфраструктурі. Звісно, на жаль, б’є по житлових будинках. Гинуть люди», – зазначив міський голова.

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Він нагадав, що в червні через атаки РФ 122 людини постраждали, 13 – загинули.

«Зокрема, сумна звістка прийшла з Німеччини, бо студентка, яка потрапила під удар КАБ, померла вже у Німеччині», – сказав мер.

Також, за його словами, у лікарнях ще залишаються поранені внаслідок атак на Харків. Серед них – є важкі.

«Вони перебувають у реанімації. Дуже багато людей і зараз залишаються у лікарні. Деякі проходять реабілітацію», – розповів Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2026 в 12:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ранок у Харкові був дуже важким, заявив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов. Ворог двічі атакував місто.".