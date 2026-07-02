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142 удари по Харкову за червень: повернулися КАБи і активізувалися FPV – мер

Суспільство 12:15   02.07.2026
Вікторія Яковенко
142 удари по Харкову за червень: повернулися КАБи і активізувалися FPV – мер Фото: Ігор Терехов

У червні департамент надзвичайних ситуацій зафіксував 142 ворожі атаки на Харків, повідомив мер міста Ігор Терехов. Він називає цю статистику критичною.

«Щодня від атак страждали всі райони міста. Ми також фіксуємо зміну тактики агресора: у червні поновилися скиди КАБів та суттєво активізувалися FPV-дрони», – констатує міський голова.

Згідно зі статистикою мера, у перший місяць літа по місту «прилітали» 86 «шахедів», були і реактивні, 12 FPV-дронів, сім ракет «Іскандер-М» та БпЛА типу «Молния», п’ять КАБів. Також атакували БпЛА «Італмас» та РСЗВ «Торнадо-С».

Внаслідок ударів загинули 12 людей. Серед них – студентка медуніверситету, рятувальники та працівник профільного департаменту.

Ще 122 людини постраждали, серед них 12 дітей.

«Агресор системно та цинічно нищить цивільну інфраструктуру. Були пошкоджені  багатоповерхівки та приватний сектор, навчальні заклади, комунальні підприємства, офіси, виробництва, залізничні вузли, поштові термінали та заправки. Збитків зазнав бізнес різного масштабу – і невеликі кав’ярні, і  великі торговельні мережі. Агресор бив навіть по Харківському художньому музею», – зазначив Терехов.

Він окремо подякував силам ППО та мобільним вогневим групам.

Крім цього, мер вкотре закликав харків’ян ставитись до тривог максимально відповідально.

«Чуєте сигнал – прямуйте до укриття. Стежте за офіційними повідомленнями, адже наші попередження про ймовірність ворожих атак завжди обґрунтовані фактами», – звернувся міський голова.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2026 в 12:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У червні департамент надзвичайних ситуацій зафіксував 142 ворожі атаки на Харків, повідомив мер міста Ігор Терехов. Він називає цю статистику критичною.".