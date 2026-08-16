Новини Харкова – головне 16 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:11

Тривожна ніч

Серія повітряних тривог була в Харкові вночі. Після відбою о 23:30 тривогу відновили о 23:57. Моніторингові канали інформували про розвідувальний БпЛА, який рухався в бік Харкова з півночі.

Відбій дали о 01:05, але вже о 1:21 сирени завили знову, попереджаючи про безпілотник невідомого типу.

Третя тривога була з 02:45 до 04:54. Повітряні сили ЗСУ спочатку попередили про загрозу балістики.

А пізніше – про безпілотник, який прямував у бік Харкова.

У місті обійшлося без “прильотів”. Станом на 7:11 тривоги немає.