Новини Харкова – головне 16 серпня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:11
Тривожна ніч
Серія повітряних тривог була в Харкові вночі. Після відбою о 23:30 тривогу відновили о 23:57. Моніторингові канали інформували про розвідувальний БпЛА, який рухався в бік Харкова з півночі.
Відбій дали о 01:05, але вже о 1:21 сирени завили знову, попереджаючи про безпілотник невідомого типу.
Третя тривога була з 02:45 до 04:54. Повітряні сили ЗСУ спочатку попередили про загрозу балістики.
А пізніше – про безпілотник, який прямував у бік Харкова.
У місті обійшлося без “прильотів”. Станом на 7:11 тривоги немає.