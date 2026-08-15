“Колись вирувало життя”: воїни показали, який вигляд зараз має Куп’янськ

Бійці 41-ї окремої механізованої бригади показали фото зруйнованого росіянами Куп’янська.

“Колись на цих вулицях вирувало життя, лунав дитячий сміх та метушня дорослих. Аж поки не прийшла орда і не перетворила мальовниче привітливе місто на лігво смерті і мороку. Бо так і не змогла схилити його навколішки”, – написали воїни.

Все, що залишив по собі ворог – суцільні руїни, констатували ЗСУ.

“Але ми залишимо після себе Перемогу. І Куп’янськ обов’язково знову буде містом життя, а не війни!”, – додали у повідомленні бійці.