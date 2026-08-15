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“Колись вирувало життя”: воїни показали, який вигляд зараз має Куп’янськ

Україна 15:20   15.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Колись вирувало життя”: воїни показали, який вигляд зараз має Куп’янськ

Бійці 41-ї окремої механізованої бригади показали фото зруйнованого росіянами Куп’янська. 

Як виглядає Куп'янськ 15 серпня

“Колись на цих вулицях вирувало життя, лунав дитячий сміх та метушня дорослих. Аж поки не прийшла орда і не перетворила мальовниче привітливе місто на лігво смерті і мороку. Бо так і не змогла схилити його навколішки”, – написали воїни.

Як виглядає Куп'янськ 15 серпня

Все, що залишив по собі ворог – суцільні руїни, констатували ЗСУ.

Як виглядає Куп'янськ 15 серпня

“Але ми залишимо після себе Перемогу. І Куп’янськ обов’язково знову буде містом життя, а не війни!”, – додали у повідомленні бійці.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2026 в 15:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 41-ї окремої механізованої бригади показали фото зруйнованого росіянами Куп’янська. ".