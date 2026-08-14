П’ятеро людей постраждали через удари РФ, є руйнування інфраструктури
За добу на Харківщині через російські обстріли постраждали п’ятеро людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Ізюм поранено жінок 66 і 68 років, зазнали гострої реакції на стрес жінки 44 і 79 років; у с. Піски-Радьківські Борівської громади зазнав поранень 56-річний чоловік”, – додав Синєгубов.
За добу по регіону вдарило таке озброєння:
дві ракети;
РСЗВ;
два КАБи;
fpv-дрон;
68 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області.