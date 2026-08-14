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П’ятеро людей постраждали через удари РФ, є руйнування інфраструктури

Події 08:49   14.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’ятеро людей постраждали через удари РФ, є руйнування інфраструктури

За добу на Харківщині через російські обстріли постраждали п’ятеро людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Ізюм поранено жінок 66 і 68 років, зазнали гострої реакції на стрес жінки 44 і 79 років; у с. Піски-Радьківські Борівської громади зазнав поранень 56-річний чоловік”, – додав Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • дві ракети;

  • РСЗВ;

  • два КАБи;

  • fpv-дрон;

  • 68 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2026 в 08:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині через російські обстріли постраждали п’ятеро людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".