П’ятеро людей постраждали через удари РФ, є руйнування інфраструктури

За добу на Харківщині через російські обстріли постраждали п’ятеро людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Ізюм поранено жінок 66 і 68 років, зазнали гострої реакції на стрес жінки 44 і 79 років; у с. Піски-Радьківські Борівської громади зазнав поранень 56-річний чоловік”, – додав Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

дві ракети;

РСЗВ;

два КАБи;

fpv-дрон;

68 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області.