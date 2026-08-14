Де на Харківщині намагалися прорватися окупанти, повідомив Генштаб

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Харківщині було 16 боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися 15 разів у районі Стариці, Лимана, Колодязного та Хатнього.

На Куп’янському – СОУ відбили одну атаку ворога біля Загризового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 222 бойових зіткнення. Учора противник завдав 76 авіаційних ударів, під час яких скинув 237 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 027 дронів-камікадзе та здійснили 3011 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ“, – додали у ГШ.

Втрати окупантів на сьогодні такі: