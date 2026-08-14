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Где на Харьковщине пытались прорваться оккупанты, сообщил Генштаб

Украина 08:03   14.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Где на Харьковщине пытались прорваться оккупанты, сообщил Генштаб Фото: 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада ДШВ ВСУ

По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток на Харьковщине было 16 боев. 

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться 15 раз в районе Старицы, Лимана, Колодезного и и Хатнего.

На Купянском – СОУ отбили одну атаку врага около Загрызово.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 222 боевых столкновения. Вчера противник нанес 76 авиационных ударов, во время которых сбросил 237 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 027 дронов-камикадзе и осуществили 3011 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в ГШ.

Потери оккупантов на сегодняшний день следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2026 в 08:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток на Харьковщине было 16 боев. ".