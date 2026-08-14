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Новости Харькова — главное 14 августа: взрывы в городе, приговор матери

Общество 22:05   14.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 14 августа: взрывы в городе, приговор матери

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

22:05

Главные события суток в видеодайджесте

18:55

74-летняя женщина подорвалась на вражеской мине, когда двигалась на велосипеде по селу Великие Проходы

Трагическое событие произошло 14 августа около 11:20, сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.

«74-летняя женщина двигалась по территории села на велосипеде и наехала на вражескую мину. В результате детонации от полученных травм она погибла на месте. Сейчас решается вопрос эвакуации тела погибшей для захоронения. В связи с ситуацией безопасности в Проходовском старостате сделать это очень трудно», — отметил Задоренко.

15:32

Женщина, сын которой выпал из окна в Харькове, «сядет» на 5 лет

В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что трагедия произошла 7 мая на Ново-Баварском проспекте.

«Мать-одиночка с утра пошла на подработку и оставила двоих малолетних детей самих в закрытой квартире на четвертом этаже. В это время мальчик залез на подоконник, потерял равновесие и выпал из окна. От полученных травм ребенок умер в карете скорой», — отметили правоохранители.

В квартире женщины обнаружили второго ребенка – девочку с признаками обезвоживания, рассказали в прокуратуре.

Девочке оказали необходимую медицинскую помощь и передали в патронатную семью. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

В прокуратуре говорят: в суде мать полностью признала вину. Суд признал ее виновной по двум статьям УКУ. Женщине назначили 5 лет тюрьмы.

приговор матери, чей сын выпал из окна в Харькове

14:29

Враг ударил по пригороду Харькова

Взрывы были слышны в Харькове около 14:15. Мэр Игорь Терехов уточнил, что под атакой оказался пригород.

До этого в ВС ВСУ предупреждали, что на Харьков летит КАБ.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под атакой оказался Шевченковский район. Есть пострадавший.

Информация дополняется тут.

12:00

Враг нанес ракетный удар по учебному заведению в Балаклее

«В результате атаки возник пожар. Горел крыша здания заведения на общей площади 150 м кв. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

удар по Балаклее

11:53

Правительство выделяет 2,3 миллиарда гривен, которые получат в качестве поддержки прифронтовые громады

В основном, эти деньги выделяют на зарплаты людей, которые работают в чрезвычайно сложных условиях, отметил премьер-министр Сергей Корецкий.

«Распределили дотации между областными бюджетами, но что важно – между бюджетами 179 территориальных громад всех прифронтовых регионов. Это – конкретная поддержка людей, которые сегодня работают в сложнейших условиях – педагоги, медики, социальные работники и другие. Также направляем более 136 миллионов Запорожской области – на выплату зарплат работникам, работающим на территориях активных боевых действий», – сказал премьер-министр.

08:52

По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток на Харьковщине было 16 боев

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться 15 раз в районе Старицы, Лимана, Колодезного и и Хатнего. На Купянском – СОУ отбили одну атаку врага около Загрызово.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 222 боевых столкновения. Вчера противник нанес 76 авиационных ударов, во время которых сбросил 237 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 027 дронов-камикадзе и осуществили 3011 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в ГШ.

07:20

Летели КАБы и БпЛА: как прошла ночь на Харьковщине

В 01:12 в Харькове и области прозвучала воздушная тревога. Вскоре в Воздушных силах ВСУ предупредили: на город с севера летят беспилотники.

А уже в 01:58 добавилась угроза применения авиабомб, опасность была и для Харькова.

Отбой тревоги прозвучал в 02:10, а повторно ее объявили уже утром – в 05:21. Однако на этот раз регион был «красным» недолго – уже в 05:49 дали отбой. Недолго было и спокойно – в 05:51 из-за угрозы БпЛА зазвучали сирены.

По состоянию на 07:20 тревога продолжается. Информации о «прилетах» в городе не было.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2026 в 22:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".