Харьков украшают к празднику, планы врага раскрыты – итоги 13 августа

МГ «Объектив» напоминает главные новости 13 августа.

Это проблема для российского командования, считает военный обозреватель Константин Машовец. Основные усилия враг сосредоточил на направлении Песчаное – Купянск-Узловой. Их цель – разрезать украинский плацдарм и поэтапно уничтожить его части. Также, констатирует аналитик, войска РФ продвинулись в сторону Петропавловки и Купянска. Россияне, вероятно, стараются постепенно отрезать весь северо-восточный угол области.

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Мужчины 60 и 45 лет погибли еще 11 августа в результате прицельного удара FPV, рассказал начальник ГВА Вячеслав Задоренко. Мужчины находились во дворе дома в момент атаки. Из-за невозможности эвакуации их похоронили на территории частного домовладения.

Инсталляции устанавливают сотрудники Центрального парка в саду Шевченко. Коммунальщики подчеркивают: используют украшения прошлых лет, но переделанные в другом стиле. Также недалеко от центрального фонтана смонтировали экран — там планируют показывать тематические видео. Отметить эти праздники харьковчане смогут в метро. В подземке с 19 по 24 августа пройдет ряд мероприятий.

За это время зафиксировали двадцать два нарушения, сообщили в пятой Слобожанской бригаде «Скиф». Обнаружили 26 единиц огнестрельного оружия, более 2000 патронов различных калибров, три гранаты и более 250 взрывных устройств. Один случай удивил не только гвардейцев, но и водителя Опеля, в авто которого нашли трофейный российский автомат АК. Оказалось, что он приобрел машину год назад, а о сюрпризе от предыдущего владельца не знал.

В Харьковской области официально работают 120 несовершеннолетних, сообщает ресурс «Опендатабот». За семь месяцев этого года в Украине трудоустроили более пяти тысяч детей. Чаще всего на работу выходят подростки 16 и 17 лет. Лидирует по количеству таких работников Киев – более 1600 подростков, на втором месте Днепропетровщина – 1100 юных работников. Аналитики говорят: молодежью все больше интересуются и сами работодатели.

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